Els efectes de l'aiguat mantenen tallada la C-12 entre Amposta i Tortosa. Avui és dia de fer balanç, però també de reivindicar inversions per evitar que imatges com aquestes es tornin a repetir.

Els danys provocats pels forts aiguats no només responen a factors climàtics, també a l'acció humana. Fixeu-vos en aquest mapa d'Alcanar... En totes aquestes zones de color blau els edificis estan construïts just per sobre d'alguns barrancs per això s'han definit com a potencialment inundables. Estem en directe en una d'aquestes zones, per veure com els ha afectat el temporal