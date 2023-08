Els Bombers han donat per controlat l'incendi forestal de Mont-roig del Camp (Baix Camp) de matinada i hi segueixen treballant amb 13 dotacions, amb unitats GRAF i un helicòpter bombarder. L'incendi, que va començar dilluns a les 21:30 h, ha afectat 10,4 hectàrees, segons els Agents Rurals. La previsió és que el vent, que ha empès amb força les flames, vagi a la baixa aquest dimarts.

Durant la nit, els efectius han repassat els punts calents del perímetre cremat, un barranc de difícil accés i amb vegetació densa. Un cop estabilitzat el foc, s'ha considerat segur el desconfinament i el retorn dels residents de Les Planes que havien estat desallotjats. Segons Protecció Civil, ja han pogut tornar a casa.

L'alcaldessa de Mont-Roig del Camp, Yolanda Pérez, apunta que l'incendi podria ser provocat. "No podem confirmar que sigui intencionat, sospitem que sí perquè ahir mateix va ser un dia molt complicat, a la una del migdia hi havia dos incendis més, a prop d'aquesta zona", ha afirmat.

Un cop estabilitzat l'incendi, el responsable de l'operatiu d'extinció ha considerat segur el retorn dels veïns i el desconfinament dels que s'han quedat a casa. Es va habilitar el centre Polivalent de Miami Platja per rebre els veïns. D'aquests, 41 d'ells ja s'havien pogut allotjar a hotels de Pino Alto, Can Salvador, Hostal Pardo i Sol d’Or de Miami Platja .

Fins a 33 dotacions terrestres dels Bombers hi van actuar amb contundència, ja que l'incendi estava enclotat al fons d'un barranc i, si prosseguia empès pel vent, podia arribar a zones habitades . Per precaució, es va demanar confinament de la urbanització de Les Planes i diverses finques aïllades. En total, una seixantena de veïns . Tot i que finalment, els cossos policials van optar pel desallotjament .

Nivell 3 del Pla Alfa

I és que el municipi de Mont-roig del Camp està a nivell 3 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi i amb la restricció d'accés a l'espai natural de Tivissa-Vandellòs. Agents Rurals recorda que per aquest dimarts el perill d'incendi continua sent molt elevat al sud de Catalunya, on hi ha 46 municipis a nivell 3 del Pla Alfa i la restricció d'accessos a quatre espais naturals.