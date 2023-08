Incendi controlat a Mont-roig del Camp

Al sud de Catalunya, malgrat les pluges del cap de setmana, el terreny continua molt sec. A més, el vent, que encara hi bufa a ratxes de 90 km per hora, i la baixa humitat fan que el perill d'incendi es mantingui elevat. Per això els efectius continuen desplegats a la zona de l'incendi ja controlat de Mont-roig del Camp.