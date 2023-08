Es innegable que la película Barbie se ha convertido en el fenómeno del verano. La comedia satírica y feminista de Greta Grewig, que dista de la visión convencional de la reconocida muñeca de Mattel, sigue atrayendo público y pintando de rosa los cines. El triunfo del largometraje tiene que ver no solo con su vuelta de tuerca o su reparto estelar, sino también con su banda sonora. Al famoso elenco se han unido célebres cantantes y bandas como Dua Lipa, Karol G, Sam Smith o Tame Impala para ponerle la nota musical a la cinta.

Este tema es una versión del clásico de Aqua a cargo de las raperas Nicki Minaj e Ice Spice junto a la agrupación danesa. La canción fue lanzada como el segundo sencillo de Barbie: The album, el soundtrack de la película Barbie. Además, este hit contiene samples de “ Barbie Girl ” de la banda danesa, quienes también aparecen como coescritores de esta nueva interpretación.

"Tan solo soy Ken / En cualquier otro lugar sería un diez / ¿Es mi destino vivir y morir una vida de fragilidad rubia?”, nos canta Ryan Gosling en “ I’m just Ken ”, un hit que presenta al personaje cantando una emotiva balada en la que el protagonista lamenta su suerte en la vida. Según destacan en el programa de Radio 5 Cinco pistas , este tema “tiene algo del “I'm so excited” de Pointer Sisters ” y es una interpretación digna sucesora de su gran papel en La la land.

“I’m just Ken” de Ryan Gosling

“Cuando me despierto en mi propio mundo rosa / Me levanto de la cama y saludo a mis chicas de casa / Oye, Barbie (oye), ella es tan genial / Todos arreglados, solo jugando al ajedrez junto a la piscina”, nos canta Lizzo en " Pink ". Una “oda al rosa” que festeja el poder, la confianza y la personalidad del mundo Barbie.

“What was I made for?” de Billie Eilish

La estadounidense Billie Eilish aportó su granito de arena para la película de moda de la estación veraniega con “What was I made for?”. Una preciosa balada con la que nos deja claro que el largometraje de Greta Grewig, guionista y directora de Barbie, dista de la “visión convencional” de la famosa muñeca de Mattel.