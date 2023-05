Dua Lipa, nuevo single "Dancing the night" BSO 'Barbie'

04:07

La excelsa princesa del pop-dance Dua Lipa lleva una carrera imparable, como vaticinó Radio-5 desde su primer single, y no nos equivocamos. Su lista de grandes éxitos no para de crecer, con himnos dance que ha bailado y sigue balando todo el planeta, como "Don´t start now", "Levitating", o esa colaboración con el eterno Elton John, que significó todo un demoledor y unánime número 1 en las listas mundiales.

Y la nueva aventura de Dua Lipa ya está aquí, porque publica ésta grabación que escuchamos como final, incluida en la banda sonora original de la película 'Barbie', donde incluso la estrella británica de origen albano-kosovar ha tenido un papel destacado representando al personaje Barbie Sirena.

El tema se titula "Bailando la noche", "Dancing the night". Lo último de la princesa del pop-dance, Dua Lipa.