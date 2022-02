Este viernes, además de las novedades habituales de la semana, nos encontramos a la gran Nicki Minaj con un nuevo videoclip en el que demuestra sus dotes como actriz. El tema se titula "Do We Have a Problem?" y se trata del primer adelanto oficial del nuevo álbum de Nicki, que saldrá muy pronto a la luz.

Esta colaboración con el rapero Lil Baby promete colarse en el top de todas las listas. Durante el vídeo, Nicki alterna versos que hablan sobre ser "la zorra número uno" o sobre estar "en este juego para ganar". El videoclip supera los 9 minutos de duración y se nota que detrás tiene mucha inversión. La cantante interpreta a una agente que amenaza con marcarse un tiroteo en una subasta de arte. La rapera muestra su carácter y sus dotes interpretativas y dice estar impresionada con la entrega de Lil.

En Instagram Live Nicki dijo: "Todos saben que siempre mantengo la realidad sobre los versos y todo eso. Lil Baby, podría haber... ¡podría haberme atrapado! Pero escucha, el punto es: Lil Baby se esforzó mucho, y es muy gratificante ver que a la gente todavía le importan ese tipo de cosas".

Recientemente, durante una entrevista con Zane Lowe en New Music Daily de Apple Music 1 , Nicki afirmó que su nuevo trabajo discográfico está al caer. "El álbum llegará muy pronto, obviamente... Por eso empecé a sacar música. A partir de ahora, todos los viernes se llamarán Pink Friday. Tengo muchas sorpresas preparadas para los fanáticos antes del álbum, pero definitivamente queremos sacar el álbum rápidamente. Me gustaría darles a probar un poco más de música antes de que salga el álbum, pero creemos que es el momento".

Por otro lado, Nicki ha visitado el programa de James Corden para presentar su nuevo single y ha aprovechado la oportunidad para devolverle la imitación a Adele. En su día, hace más de tres años, la cantante británica se subió al coche de Carpool Karaoke para imitar a la rapera. El vídeo de la intérprete de 30 rapeando el tema "Monster" de Nicki Minaj dio la vuelta al mundo y ha quedado para la posteridad. "Eso hizo mi día, mi año", ha comentado Minaj a Corden. "Recibí mil llamadas telefónicas sobre esa imitación".

La rapera de Trinidad intentó ponerse en la piel de Adele y adoptó el acento del norte de Londres. "Para canalizar a Adele, tengo que pensar como una dama negra de Londres, de acuerdo", exclamó entre risas Nicki. ¿Qué pensará la cantante de "Hello" de esta imitación?