"Barbie girl", Aqua vs Nicki Minaj vs Tiësto

04:12

Hay canciones que nos persiguen de toda la via, como "Barbie girl", original del grupo Aqua, pero que ha tenido muchas otras versiones, controversias y críticas, algunas realmente despiadadas, como cuando la revista especializada Rolling Stone calificó a esta grabación como una de las peores canciones de la historia del pop, un poco riguosa esa apreciación, aunque la respetamos.Pero no podrán rebatir que "Barbie gil", es un disco muy desenfadado, alegre, divertido y festivo, además de convertirse desde su lanzamiento en un gran éxito planetario, número 1 en incontables países.Y como no pierde vigencia, para colmo "Barbie girl" ha servido de inspiración, además de la famosa muñequita que fabrica Mattel, para el guión de otra de las películas de moda en la presente estación veraniega, "Barbie", que tiene una banda sonora explosiva, bailable y contagiosa.Hasta la musa Dua Lipa se ha sumado al proyecto, aportando una irresistible pieza titulada "Dance the night", y, de remate nos llega ahora la rapera norteamericana Nicki Minaj grabando otro himno dance veraniego, usando el sampler del "Barbie girl" original.Y como colofón, el dj holandés Tiësto acaba de publicar un remix 2023 muy tecno de "Barbie girl", el clásico actualizado de de Aqua.