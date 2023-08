Animando como una más estaba Josefa en la grada del equipo amarillo. A sus 93 años, no hay nada que le impida apoyar a su pueblo, el de Yepes, en este día tan especial. Un día que no olvidará nunca, no solo porque haya podido visitar el plató del Grand Prix, un programa del que se declara fan, sino también por el recuerdo que se lleva de su presentador favorito. Ramón García no dudó en subir a las gradas para saludarla. "Te veo todos los días", le aseguró Josefa, que seguía sin poder creerse lo que estaba pasando. ¡Dale al play para ver el vídeo!

Además de trepidante, el segundo programa del Grand Prix ha estado lleno de momentos emocionantes como este. Visiblemente emocionado, Ramón García le hizo un gran regalo: le cedió el privilegio de presentar una de las pruebas más míticas y que más gustan entre el público, la de 'Los troncos locos'. Una prueba más de que el Grand Prix es el programa de los niños y de los abuelos.

Como Josefa se apunta a un bombardeo, aceptó el reto sin pensárselo dos veces. Cogió el micrófono y dio paso al reto, provocando la ovación de todos sus vecinos. Un momento muy emotivo que acabó con Ramón García al borde de las lágrimas. "Te has emocionado", señaló Michelle Calvó. Parece que Josefa le dio suerte a su equipo, que acabó remontando y consiguiendo la victoria en un programa de lo más trepidante.