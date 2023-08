Hay pruebas que no pueden faltar en el Grand Prix, como 'Los troncos locos' o 'La patata caliente'. Pero ya lo dicen, renoverse o morir. El concurso más mítico de la televisión vuelve a la televisión con nuevos retos que prometen divertir al espectador este verano. En este segundo programa hemos visto por primera vez 'Las gaviotas malotas', 'La guardería, 'El juego de dragones' o 'Alicia en el país de las caidillas', son algunas pruebas que, si no las has visto, te contamos cuál es su dinámica. Recuerda que en RTVE Play tienes todos los programas ya emitidos disponibles para disfrutar de ellos donde y cuando quieras.

Las gaviotas malotas Un equipo serán los bañistas, cuya misión será transportar el máximo número de bocadillos posible. Cuantos más consigan, más puntos obtendrán para ganar la prueba. Lo tendrán que hacer manteniendo el equilibrio sobre el resbaladizo tronco, pero este no será el único obstáculo que se van a encontrar a lo largo del recorrido. El equipo contrario intentará por todos los medios que no cumplan su objetivo. Dos de los concursantes se disfrazarán harán de gaviota e intentarán robarles la comida o tirarles a la piscina. 09.31 min Grand Prix - Programa 2: Gaviotas malotas

La guardería Los bebés tienen un minuto y medio para recuperar todos sus objetos: biberón, chupete y sonajero. Mientras, otros dos bebés del otro equipo les estorbarán lanzándoles caramelos desde lo alto de la rampa. 05.40 min Grand Prix - Programa 2: La guardería - Ver ahora

Abejas a lo loco Se trata de una carrera de abejas pinchaglobos: primero una fila de globos enormes, después otra hilera de globos de agua y, por último, otras abejeras impulsarán a sus compañeros por los aires para, con su aguijón trasero, explotar el último globo gigante. 06.41 min Grand Prix - Programa 2: Abejas a lo loco

El juego de dragones Los concursantes tendrán dos minutos y medio para recorrer un camino lleno de obstáculos: primero deberán enganchar unas anillas con una lanza en la cinta transportadora; mazas, paltaformar giratorias, un dragón... ¡todo sin que el otro equipo que saldrá con unos segunos de desventaja le pille! El concursante ganará si consigue llegar hasta el trono. 05.54 min Grand Prix - Programa 2: Juego de Dragones

Tiro al pingüipato Vestidos con un disfraz de pingüino o de pato, los concursantes de un equipo intentarán cruzar la cinta esquivando las bolas de demolición que les lanzarán dos concursantes del equipo contrario. ¿Conseguirán derribarlos? 10.26 min Grand Prix - Programa 2: Tiro al Pingüipato