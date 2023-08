Parecía que quedaba poco por descubrir de un personaje tan famoso como Camarón, pero en el último programa de Lazos de sangre nos hemos dado cuenta de que nos equivocábamos. No solo hemos descubierto una de las facetas más desconocidas del cantaor , sino que además hemos conocido otros secretos que el artista y su familia mantenían reservado para los más cercanos: el momento en el que Camarón rechazó cantar con Mick Jagger.

Rechazó a Mick Jagger y a los Gipsy Kings

Mick Jagger, el cantante de la banda de rock The Rolling Stones, llamó a Camarón para que el gaditano acudiese a cantar para él, así nos lo cuenta Alfonso Rodríguez su biógrafo: «Lo llamó Mick Jagger para cantar para él y le dijo que no. Camarón decía: “Esos no saben de flamenco, ¿qué les voy a cantar?”». Aunque a veces no hay que saber de un arte para reconocerlo en cuanto lo ves, entendemos las dudas de Camarón, que prefirió quedarse en La Línea con su familia a pesar de la insistencia de Jagger. “Lo llamó varias veces, le ofreció bastante dinero…”, pero no hubo forma de convencerle.

Sin embargo, aunque parezca una locura, el cantante de The Rolling Stones no fue el único artista al que Camarón rechazó. Los siguientes en la lista son Gipsy Kings. La historia la ha contado su propia mujer, Dolores Montoya, más conocida como la Chispa. Dolores ha explicado en Lazos de sangre que el conocido grupo le ofreció al cantaor hacer una ruta por América. “Le ofrecían un Mercedes descapotable, 50 millones de pesetas y un seguro por lo que podía pasar”, cuenta Dolores. Unas condiciones muy jugosas a cambio de comprar sus discos y llevarle de gira, pero Camarón de la Isla fue muy claro y volvió a decir que no. ¿El motivo? Eran tres meses continuos de gira, tres meses en los que tanto Camarón como su mujer, Dolores, iban a estar lejos de sus hijos, que les esperarían en Cádiz. Ninguno de los dos podía permitirlo y una vez más renunciaron a todo: a más dinero, más fama, más reconocimiento… por la familia.

A pesar de esos rechazos, Camarón es conocido en todas partes, tanto que las letras de Rosalía le llevan por el mundo ahora, se siguen cantando sus canciones como ejemplo de un nuevo arte y más de 50.000 personas acudieron a su entierro . Camarón era un líder de masas, con su arte y con su voz conquistó el mundo y treinta años después de su muerte todavía se la hacen homenajes para recordar su gran figura y su legado. Si se arrepintió de esas decisiones es un misterio, pero está claro que no le hacía falta decir que sí para hacer historia.