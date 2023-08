Son muchos los que creían que Camarón de la isla tuvo cuatro hijos. Pero no. El cantante tuvo cinco hijos y todos se han reunido por primera vez en un programa de televisión. Ha sido en RTVE, para el documental que ha elaborado Lazos de sangre. Se cumplen 30 años de la muerte del cantaor y qué mejor momento para recordarle que repasando su trayectoria y, a la vez, su vida familiar. En el programa intervienen los cinco hijos, aunque primero por separado. "Hay más documentales de él, pero 'Lazos de sangre' lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho empeño", decía Dolores Montoya, la Chispa, en la presentación que se hizo en Vitoria. Cuatro de los hijos viven en Cádiz y una vive en Badalona. Les separan muchos kilómetros, pero mantienen el contacto. No es algo que se haya llevado en secreto, al contrario. Pero, ¿quién es el mayor o la mayor de los cinco? ¿Quién de todos se parece más a su padre? ¿Alguno sigue sus pasos en la música?

Los hijos de Camarón

José Monje Cruz tuvo una relación antes de conocer a Chispa. Fue en Madrid, mientras cantaba en Torres Bermejas. De aquella relación nació una niña que vivió primero en la capital y luego en Barcelona. Se llama María José y hasta que cumplió los 18 años llevó el apellido materno, Reñaga. Un cambio que hizo tras la muerte de su padre. "Yo la conocí con 18 años, cuando su padre murió", dice Chispa. Fue en Badalona, durante los dos días que velaron el cuerpo del cantaor. "Yo sabía que mi marido tenía pena por no tener a su hija al lado". Camarón siempre quiso que María José llevara su apellido, pero por caprichos del destino no pudo hacer cumplir el deseo de su padre. Demasiado tarde. María José siente devoción por su padre, hasta el punto de hacerse el mismo tatuaje que llevaba él. No hubo nunca relación entre Camarón y la madre de su hija, pero María José sí la tiene con sus hermanos, Luis, Gema, Rocío y Cheíto. "Si mi padre viera ahora a toda su familia unida y junta, pues le encantaría. ¡Imagínate!", dice. "Nosotros con la María José nos llevamos bien, cuando podemos nos vemos. O baja ella p'abajo, con sus niños. Nos queremos mucho", dice Gema.