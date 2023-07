13:12

El Govern destaca la "força de l'independentisme" per negociar a Madrid després del 23J

A la roda de premsa posterior al consell executiu de la Generalitat, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha destacat que tot i el retrocés en vots, l'independentisme "continuarà sent clau per frenar un govern d'extrema dreta a l'Estat". En aquest sentit, ha advertit que "Sense escoltar Catalunya i la seva veu no hi haurà govern a Espanya". Plaja ha afegit que "seria molt extrany que Pedro Sánchez no tingués la valantia de moure fitxa per aconseguir el govern progressista".