El deseo de muchos españoles que crecieron y disfrutaron de este mítico programa que reunía a toda la familia alrededor del televisor se hará realidad. Ahora, más cerca que nunca. Ya no queda nada para volver a ver a Ramón García como maestro de ceremonias del Grand Prix. ¿Qué día se podrá ver el primer programa? ¿A qué hora? ¿En qué cadena? ¿Qué pueblos se enfrentarán en el estreno? ¿Habrá vaquilla? ¿Pruebas nuevas? Te contamos todos los detalles para que no te pierdas nada del estreno de El Grand Prix del verano.

Las novedades del Grand Prix

Al frente del programa, como no podría ser de otra manera, Ramón García. No estará solo este verano, en este mítico formato que ahora regresa a la televisión veremos nuevas caras que le acompañarán: la famosa streamer española, Cristinini, que comentará las divertidas pruebas; y Michelle Calvó, en el papel de 'embajadora de los pueblos'. Además, conoceremos a Wilbur, encargado de mostrar la mecánica de las pruebas de una forma muy diferente: en tono cómico y mediante acrobacias. La gran pregunta... ¿habrá o no habrá vaquilla? ¡Sí! Y tampoco estará sola, el programa contará también con una nueva mascota, un dinosaurio llamado Nico.

16.30 min RTVE Responde - Ramón García adelanta novedades del regreso del Grand Prix

No faltarán en el programa los juegos más míticos: 'Troncos Locos', 'Los Bolos' (ahora 'Superbolos'), el 'Diccionario', 'La Patata Caliente' y 'Baloncesto en Pañales'. También descubriremos nuevas pruebas, como 'Jurassic Prix', 'Los ki-monos', 'Perrito piloto' o 'Escala como puedas'.