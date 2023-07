9:20

Garriga interromp un acte de Vox per encarar-se a manifestants antifeixistes: "La policia hauria de donar cops de porra"

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha interromput l'acte de Vox a Badalona d'aquest diumenge al vespre per encarar-se als manifestants independentistes que han protestat amb cassoles i crits antifeixistes durant tot el míting. El líder del partit d'extrema dreta ha parat de parlar per "comptar els passos" que el separaven dels "totalitaris", s'hi ha apropat ràpidament i l'han hagut de separar del grup de persones contràries a la formació.

Els Mossos d'Esquadra han format un cordó policial durant la resta de l'acte per separar els assistents de la trentena d'antifeixistes. En un moment del seu discurs, ha lamentat que els Mossos d'Esquadra no hagués disparat "pilotes de goma" i hagués donat "cops de porra" per dissuadir els contraris a la formació.