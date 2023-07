Se echaba de menos a la marquesa ¡y no nos hemos dado cuenta de cuánto hasta que ha vuelto a La Promesa! De nuevo podemos ver a Cruz manejando la vida de todos los que viven en el palacio, pero lo mejor de su regreso están siendo sus enfrentamientos con su gran enemiga: la baronesa de Grazalema, que no soporta convivir con la misma mujer que la intentó matar. Esto está haciendo que la recién llegada esté dejando numerosas pullitas a doña Elisa, que no sabe dónde meterse. ¿No te has dado cuenta de los zascas de la marquesa? ¡Tienes un resumen en el vídeo que abre la noticia y aquí los mejores!

"Las serpientes son de mis animales favoritos" Parece que Cruz ha vuelto de la casa de reposo lo más calmada posible, y con un humor insuperable. En el primer cara a cara de la marquesa y la baronesa, se ha hablado de nervios, ánimo y serpientes. Baronesa: No se altere marquesa, la noto tensa. Quizá ha marchado precipitadamente de ese lugar.

Cruz: Mis nervios y mis estados de ánimo están perfectamente bajo control. No se inquiete.

No se inquiete. Baronesa: Sé que es usted una experta en escabullirse como una serpiente . Es una de sus múltiples habilidades.

. Es una de sus múltiples habilidades. Cruz: Lo recojo como un halago. Las serpientes son de mis animales favoritos. Son escurridizas y venenosas.

"La clase es algo que se tiene o no se tiene" La duquesa no quiso quedarse a tomar el té con el resto de señores, algo que lamentó doña Elisa. Claro, que antes la marquesa le quiso dejar claro que clase de la madre de Jimena no llegará a tenerla nunca. Baronesa: En cualquier caso, me hubiera gustado que se quedase a la charla del café. Es una señora tan distinguida y educada… No se puede decir eso de todo el mundo.

No se puede decir eso de todo el mundo. Cruz: Tiene toda la razón. La clase es algo que se tiene o no se tiene.

Baronesa: Estoy de acuerdo marquesa. No por llevar un vestido caro o tener un título nobiliario una mujer se convierte automáticamente en una dama.

¿Y cuándo dice que se va, baronesa? Cruz ha regresado a La Promesa con un claro objetivo: vengarse de la baronesa y echarla lo antes posible de La Promesa. Pero mientras no pueda hacerlo directamente, le va dejando indirectas como esta: Baronesa: Pensé que después de la casa de reposo estaría cansada de tanto descansar.

Cruz: Que ocurrente juego de palabras, baronesa.

Baronesa: Solo me preocupo por usted. Quizá ha regresado demasiado pronto y debería haberse quedado algunas semanas más.

y debería haberse quedado algunas semanas más. Cruz: En absoluto. Es grosero y de mal gusto permanecer en casa ajena demasiado tiempo. Ya se sabe: el huésped y el pez a los tres días hiede.

Un remedio para el regreso de Cruz Claro que, si la baronesa no lleva nada mal la vuelta de la marquesa, Cruz ha pensado en cómo hacer para que a su invitada no se le indigeste su vuelta: Cruz: También tengo algo para usted, querida

Baronesa: No tendría que haberse molestado. ¿Un frasco de veneno?

Cruz: Qué cosas tiene. Es jarabe de quina

Baronesa: Tenía entendido que era un remedio para los problemas estomacales

Cruz: Así no se le indigesta mi regreso

Las citas de La Celestina Y cuando a Cruz se le acaban las ideas para reprochar a su enemiga, ella, que es más lista que ninguna, tira de literatura, y le lanza mensajes a la baronesa con citas de La Celestina: Baronesa: Ya me he hartado de ser diplomática con usted. Voy a pasar al ataque.

Cruz: " No es vencido sino el que se cree serlo". Estoy releyendo La Celestina. Está plagado de citas excelentes.

Estoy releyendo Baronesa: Ya pasó el tiempo para el diálogo. Ahora tiene que atenerse a las consecuencias.

Cruz: "Cuando el corazón está embargado de pasión, están cerrados los oídos al consejo y en tal tiempo las palabras sensatas, en lugar de amansar acrecientan la saña".