La Promesa - Los zascas de Cruz a la baronesa

Se echaba de menos a la marquesa ¡y no nos hemos dado cuenta de cuánto hasta que ha vuelto a La Promesa! De nuevo podemos ver a Cruz manejando la vida de todos los que viven en el palacio, pero lo mejor de su regreso están siendo sus enfrentamientos con su gran enemiga: la baronesa de Grazalema, que no soporta convivir con la misma mujer que la intentó matar. Esto está haciendo que la recién llegada esté dejando numerosas pullitas a doña Elisa, que no sabe dónde meterse. ¿No te has dado cuenta de los zascas de la marquesa? ¡Aquí tienes un resumen!