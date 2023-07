Francisco Ibáñez era un imprescindible de totes les llibreries, de totes les cases. Grans i petits l'hem llegit en molts moments de la nostra vida. De Mortadel·ló i Filemó, els seus fills més coneguts i carismàtics, se n'han fet milers d'edicions i també pel·lícules. Tan imprescindible que també se li va dedicar un programa Imprescindibles, el programa que La 2 dedica als mestres, als icones.

L'editorial ha comunicat la mort del dibuixant, de 87 anys, aquesta tarda.

Els seus còmics eren per riure i terapèutics!

Res millor que l'alegria, el riure. Ibáñez ens ha regalat tants bons moments! El mateix dibuixant ho va explicar a Noms Propis. Els lectors li deien que si passaven per un moment complicat o trist, res millor que agafar un dels seus exemplars. Deia que potser els havien de vendre a les farmàcies!

Pare prolífic de tants personatges estimats i de gran èxit. Ibáñez podia publicar que sempre triomfava. Tenia llargues cues per saludar-lo i demanar-li signatures per Sant Jordi. Amb públic de totes les edats, cadascú amb més o menys preferència per un personatge o altre, va crear: Pepe Gotera y Otilo, chapuzas a domicilio, La Familia Trapisonda, un grupito que es la monda, Doña Pura y Doña Pera, vecinas de la escalera...

Després vindrien Rompetechos, Furgensio i els magnífics dibuixos de 13, Rue del Percebe. Els seus dibuixos eren un món sencer, on cada cop que es passava pàgina es descobrien detalls nous, sorgia un traç que ens feia somriure, un moment de distracció, segurament una gran riallada.



Va publicar a Pulgarcito, Tío Vivo i als àlbums recopilatoris que ara ocupen un lloc especial a tantes lleixes. A Bruguera durant dècades i després a Grijalbo i actualment a Penguin, la seva imaginació esplèndida ha fet volar la de milers de catalans durant generacions.

Les historietes de Mortadel·lo i Filemó es recomanen per entre 7 i 9 anys, però les llegeix gent de totes les edats Grijalbo

Però qui era el seu personatge més estimat? Així ens ho va explicar ell mateix, amb el seu humor fi i característic.

01.58 min Imprescindibles - El personaje favorito de Ibáñez

A una entrevista de L'Informatiu, Ibáñez ens va explicar que no li calia que la gent es tirés per terra de riure, que si els podia 'fer riure del melic endins' ja estava bé. Ens va dir que pensava continuar dibuixant i dibuixant tota la vida.