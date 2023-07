Considerado uno de los últimos gigantes de la literatura del siglo XX, la muerte de Milan Kundera, a los 94 años de edad, entre sus libros más destacados La insoportable levedad del ser, del que vendió millones de ejemplares en todo el mundo a mediados de los 80, y El arte de la novela. Siempre tuvo una compleja relación con su Chequia natal, de pasado estalinista, acabó siendo represaliado y el regimén comunista llegó a prohibir sus libros, abandonó el país y se refugió en París en los últimos días de su vida. Aunque su reconciliación llegó con el reconocimiento del Premio Nacional de Literatura.

1. Un clásico hermético, discreto hasta lo patológico

No le gustaba prodigarse en eventos, no le gustaba ser fotografiado, no iba a actos de presentación y odiaba las entrevistas. Eso le confirió un halo enigmático que tanto gusta en el mundo literario, pero hizo que apenas se conociesen datos de su figura más allá que la que plasmaba en sus textos. "Soy discreto hasta un grado casi patológico", dijo en una de las pocas entrevistas que concedió.