El novelista, ensayista, profesor y músico checo Milan Kundera, que nos ha dicho adiós a los 94 años de edad, nació en Brno el 1 de abril de 1929. “Estudió musicología alentado por su padre”, se destacaba en el programa Música y pensamiento de Radio Clásica. “Se formó además en la Facultad de Cine de la Academia de Praga y fue profesor de Historia del Cine en la Academia de Música y Arte Dramático de esta ciudad y en el Instituto de Estudios Cinematográficos, también de la capital checa. Afiliado al Partido Comunista desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Kundera acabará siendo represaliado. Sus libros quedarán prohibidos y su nacionalidad será revocada”.

“En 1975, junto con su mujer Věra Hrabánková, emigró a Francia, país en que será profesor de literatura comparada en la Universidad de Rennes y en la Escuela de Estudios Superiores de París. Fue galardonado, entre otros, con el Premio Médicis, el Premio Austriaco de Literatura Europea, el Premio Jerusalén y el Premio Herder y el Premio Nacional de Literatura Checa”, se subrayaba en una emisión de Música y pensamiento dedicado al libro Los testamentos traicionados.

A continuación te contamos algunos detalles de obras como La fiesta de la insignificancia, El arte de la novela o La insoportable levedad del ser a través de lo que se ha contado en diferentes programas de Radio Nacional.

“Lo que me gusta mucho de este libro es precisamente lo desobediente que es con todas las normas literarias. O sea, él no pretende hacer una teoría ni de la vida, ni de las cosas de la vida, ni cómo hay que orientarla, ni adónde hay que ir. Sí, hay un punto de partida para él que es la historia y el dolor que le produce el que vayamos olvidando esa historia. Esto sí que está ahí presente a través de chistes contados sobre Stalin y su entorno más inmediato”, añadía Beatriz de Moura.

Las lecturas de Milan Kundera en RNE

En los espacios dedicados lectura y el goce de literatura en la antena de la radio pública En la nube o La libelula, liderados por Juan Suárez, se han escuchado diferentes fragmentos de libros de Milan Kundera como La broma y La insoportable levedad del ser.

“Todas las situaciones básicas de la vida son sin retorno. Para que el hombre sea hombre tiene que atravesar la imposibilidad de retorno con plena conciencia. Beberla hasta el fondo. No puede hacer trampas. No puede poner cara de que no la ve”.

La broma

“¿Qué es eso de vivir en la verdad? La definición negativa es sencilla. Significa no mentir, no ocultarse, no mantener nada en secreto [...]. Le divierte mentir y esconderse, precisamente porque no lo ha hecho nunca. Se siente agradablemente excitado, como un buen alumno que hubiera decidido hacer novillos por una vez en su vida”.

La insoportable levedad del ser