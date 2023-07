Han pasado unos días, pero seguimos pendientes de toda la información que nos llega de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Lazos de Sangre arrancó temporada con un programa dedicado a la pareja, Tamara e Íñigo: Lazos de Boda, en el que hicieron un repaso de la historia de amor de ambos durante el documental, y, además, reunieron a un grupo de colaboradores perfectos para el debate. Entre los invitados a esta parte del programa, se encontraban Julio Iglesias Jr., hermano de Tamara, y Susana Uribarri, representante de Tamara.

Julio siempre ha destacado por su sinceridad, y ayer lo volvió a demostrar. El cantante no dudó en responder a todas las preguntas de Jordi González, nuevo presentador del programa. Tuvo palabras para todo: los invitados, la ausencia de su hermano Enrique, e, incluso, para el de novia.

¿Quién fue el gran ausente de la boda de Tamara Falcó?

Sobre los invitados no dudó ni un instante: “No me sobró nadie, había gente que hacía mucho tiempo que no veía y me gustó saber de sus vidas”, contestaba a la primera pregunta de Jordi. Tenía claro que todas las personas que estaban ahí tenían una razón, y tampoco dudó al responder quien fue el gran ausente de la boda: el padre de Tamara. Para Julio Iglesias Jr., Carlos Falcó siempre fue una persona muy cercana. De pequeño le gustaba disfrutar junto a él de los fines de semana en el campo, aprendiendo y disfrutando de la naturaleza y jugando con él y sus hermanos. “Siempre le he tenido mucho cariño, desde que éramos muy pequeños”, cuenta el hijo de Isabel Preysler.

¿Tamara le ha pedido consejo antes de casarse? “No me ha pedido consejo, pero yo sé que hay alguien ahí que la va a guiar y la va a cuidar en todo lo que haga falta”, Julio Iglesias Jr. Se refiere a su propia hermana. Él asegura que ella es muy inteligente y que sabrá cuidar de sí misma en el futuro, pero también confía en la fe que tiene Tamara en Dios: “Tamara se ha casado muy enamorada y feliz y yo creo que si esta pareja tiene que durar para toda la vida, va a haber algo que va a hacer que esto funcione”.

¿Por qué no acudió Enrique Iglesias a la boda?

Jordi González también quiso aprovechar la presencia de Julio Iglesias Jr. para preguntarle por otra de las grandes ausencias de la noche, la de su hermano Enrique Iglesias. La propia Tamara ha reconocido que invitó a Enrique y que él rechazó asistir porque no le gustan “estos encuentros sociales”. A pesar de la insistencia de Tamara en que, al menos, acudiese a la misa y después se marchase, Enrique decidió no ir, pero Julio no le da importancia: “Enrique no vino ni a mi boda”. Explicó que a su hermano no le gustan estos eventos, y que, a pesar, de estar acostumbrado a las multitudes por sus conciertos, él no se siente cómo en estas celebraciones por su personalidad.

Y cómo no, también habló sobre el vestido de Tamara. Después de la polémica, Tamara lució un diseño de Carolina Herrera, que, según la propia Tamara está inspirado en Grace Kelly, pero que a muchos de los expertos en moda, les recuerda más al de la reina Letizia. Sin entrar en comparaciones, Julio Iglesias Jr. opinó sobre el vestido de su hermana y resumió lo que muchos pensaban: “El vestido le hacía mayor”. Julio no quiso dar muchos más detalles, pero defendió que su hermana es muy guapa y que en ocasiones anteriores eligió modelos que le favorecían más.