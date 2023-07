Si hablamos de revolución tecnológica en la industria musical, probablemente lo primero que nos vendrá a la mente son los avances en la producción musical, los equipos o los editores de audio. Pero si vamos más allá, hay un ejemplo perfecto que amplía estas expectativas: el caso de la artista Hatsune Miku, una cantante adolescente, de un metro y medio de altura y con una gran melena verde. No sería nada raro si no fuera por un pequeño detalle: no es de carne y hueso, se trata de una cantante virtual.

Su nombre ya lo dice todo, ‘el primer sonido del futuro’ Nació en 2007 en Japón, creada por el programa Vocaloid, un software desarrollado para editar música que permite crear canciones en su totalidad, desde la voz a la letra o la melodía. Pero aquí hay otro aspecto innovador: las canciones que interpreta Miku las han compuesto los propios usuarios de la aplicación. Aunque surgió como un personaje basado en la voz de la actriz de doblaje Fujita Saki, debido al tremendo éxito que ha tenido, funciona con un sistema de licencias de código abierto, lo que permite a los consumidores crear sus propias canciones sin ánimo de lucro, es decir, sin atentar contra los derechos de autor. En paralelo al fenómeno artístico, alrededor de su figura se ha construido un universo enorme colaborativo entre creadores que usan su imagen, que va desde la propia música a ilustraciones, merchandising o incluso novelas. 00.43 min Tráiler | La música del futuro | El Cazador de Cerebros