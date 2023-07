¿Y si empleáramos drogas psicodélicas para luchar contra una adicción? Aunque parezca paradójico, es lo que plantean numerosos investigadores, que pretenden usar sustancias alucinógenas como terapia para tratar problemas de salud mental.

Si nos remontamos a la historia, los alucinógenos se han usado para uso recreativo y medicinal desde hace milenios. Ahora, después de varias décadas de silencio, una nueva generación de científicos ha puesto sobre la mesa el potencial terapéutico de estos compuestos, con los primeros avances ya palpables: Australia acaba de permitir a los psiquiatras recetar psilocibina para depresión y MDMA para el estrés postraumático a pacientes que no respondían a otros tratamientos.

En el programa que El Cazador de Cerebros ha dedicado a este tema, hemos conocido uno de los casos de éxito de este tipo de ensayos. Es la historia de Antonio , que gracias a un ensayo clínico con ibogaína del Hospital Universitari Sant Joan de Reus , lleva dos años sin consumir metadona, sustancia a la que se enganchó a los 27 años. Asegura que “lo que me parece fantástico es que tras la dosis no tenía síndrome de abstinencia. Realmente es impresionante, tanto que yo lo achaco no solamente a la ibogaína, sino a mi momento y al hecho de estar muy concienciado en dejarlo”.

Microdosis, ¿a favor o en contra?

Hasta ahora, sabemos que los estudios con dosis completas de psicodélicos son prometedoras, pero en los últimos años ha aterrizado en Estados Unidos y está llegando a Europa una nueva moda sin este respaldo científico: el uso de micro dosis. Consiste en ingerir entre el cinco y el diez por ciento de la dosis estándar de una droga psicodélica con el objetivo de obtener determinados beneficios sin una estimulación alucinógena. Bajo los supuestos efectos en la creatividad, el aumento de la percepción, el sentido del yo o la productividad, cada vez son más las personas que cada dos o tres días toman este tipo de sustancias.

La salud mental afronta una nueva era con la llegada al mercado de los primeros tratamientos con sustancias alucinógenas. RTVE

A diferencia de las tomas estándares, con las micro dosis aún no tenemos una evidencia clara sobre sus beneficios. “Los pocos estudios que realmente lo han examinado en el laboratorio hasta ahora no han visto muchos beneficios. De hecho, se ha observado un poco de deterioro, por ejemplo, en la capacidad de juzgar el tiempo”, remarca Johnson. Aun así, destaca que “puede ser que esté funcionando, pero los estudios, y ha habido pocos, todavía no la hayan analizado de la manera correcta. Creo que probablemente haya en juego tanto efecto placebo como cierta eficacia real allí también. Y no resultaría sorprendente que alterar crónicamente con el sistema de serotonina pudiera ayudar con la depresión porque, en sentido general, eso es lo que hacen todos los antidepresivos clásicos: aumentan crónicamente el sistema de serotonina”.

