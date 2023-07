La inteligencia artificial (IA) es ya una realidad en nuestras vidas. Desde asistentes de voz, navegadores o mapas o ciberseguridad, se ha convertido en un soporte indispensable en nuestro día a día. Sin embargo, su impacto ha trascendido fronteras y desde 2023 ha hecho el gran salto en un mundo que creíamos exclusivo del ser humano: la música.

La industria musical ha ido evolucionando a la par que las innovaciones tecnológicas de cada época, desde los primeros instrumentos electrónicos, al sintetizador o el MP3. “El hilo conductor, durante muchos años. ha sido cómo podemos imitar sonidos o instrumentos tradicionales con la electrónica o inventar nuevos instrumentos”, nos comenta Xavier Serra, catedrático y director del Grupo de Tecnologías Musicales de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, a quien entrevistamos en el programa que El Cazador de Cerebros ha dedicado a la música.

La gran transformación llega ahora, con el aterrizaje de los generadores de contenido, un fenómeno que ha cogido de improviso hasta a los propios profesionales del sector, “yo nunca hubiera dicho que un ordenador pudiera componer algo que me gustara. Típicamente se ha visto la música como el último reducto en el que la tecnología podrá entrar, porque es un aspecto de comunicación emotivo y muy humano, y lo que se está viendo, precisamente, es que en estos espacios es donde la tecnología está incidiendo más”, explica Serra.

Retos y desafíos de la nueva era musical

La llegada de la inteligencia artificial al sector musical no solo trae consigo un gran potencial, sino también desafíos para los músicos. Entre las preocupaciones principales está la pérdida del trabajo de los artistas ante la posibilidad de generar millones de obras musicales con un simple clic. Para el director del grupo de Música e Interacción Avanzada (MAIn) de la UPF, Sergi Jordá, “las palabras y los oficios siempre han cambiado con el tiempo, no se le pide lo mismo a un músico de ahora que a uno de hace 100 años. En este sentido, el cambio de los conceptos es natural, pero no hay duda de que puede emular la creatividad de los humanos y ser un sustituto”. Quien lo tendrá peor son los músicos que no firman, “¿quién va a querer pagarles si con un botón te lo hacen gratis? Habrá que reinventarse, no sé muy bien cuál es la solución, pero requiere cierta reinvención”.