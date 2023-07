Este martes 4 de julio, RTVE ha anunciado que muy pronto se desvelará un secreto y habrá un regreso al palacio. Un vídeo que nos ha dejado a todos con un suspiro y con la boca abierta, pues después de esto, el devenir de los acontecimientos en la serie cambiará para siempre. ¿Se sabrá por fin quién mató a Dolores? ¿Será el regreso de la marquesa o tal vez de Leonor? Si quieres saber de qué se trata lo que pasará próximamente en La Promesa, ¡continúa leyendo!

Un secreto y un regreso que todos esperamos.

"La verdad no se puede ocultar más tiempo, aunque lo cambie todo para siempre". Este es el mensaje del vídeo que se ha podido ver en televisión sobre lo que se viene en los próximos episodios y que puede ver al abrir la noticia. En él, se puede ver a una Jana dispuesta contarle a Curro la verdad. Pero a la vez Teresa irrumpe anunciando al joven la llegada de un miembro de la familia: "Es su tía, la señora marquesa. Acaba de llegar a la Promesa".

Jana ya le contó al señorito que su madre era una criada, y no fue buena su reacción. ¿Se atreverá a contarle ahora que son hermanos? ¿Cuándo volverá Cruz a la serie? Todavía no se sabe la fecha exacta en la que se emitirá ese capítulo, pero puede ser cualquier día de estos. ¡Atentos y sigue la serie todos los días para no perdértelo!