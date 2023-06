Els Mossos investiguen la mort de dues persones en un tiroteig que ha passat divendres al vespre a Alella, a la comarca del Maresme. Hi ha en marxa un dispositiu de recerca dels autors de les morts, que van fugir a bord d'un vehicle. Les dues persones mortes tenien 31 i 48 anys. Una de les víctimes mortals la van trobar a l'interior del pis, situat al número 18 del carrer Masnou, i l'altra estava a pocs metres del domicili, on encara són visibles les taques de sang a la vorera.

L'alcalde del municipi, Marc Almendro, ha explicat que l’Ajuntament ha posat a disposició dels Mossos d’Esquadra la informació captada pels lectors de matrícules que hi ha a diversos punts del municipi per si permeten identificar els implicats en el tiroteig. Es confia que algun dels 25 lectors de matrícules instal·lats a les entrades dels barris de muntanya i també als de la part baixa del municipi, com és el cas de la zona del carrer Masnou, ajudin a la investigació.

Sobre les causes del tiroteig, diversos veïns asseguren que al domicili on hi va haver l’assalt "sovint hi ha moltes entrades i sortides de gent diversa". Un veí molt proper a l’habitatge del succés ha assegurat que fa temps que associaven aquest trànsit de gent al consum de drogues. L'alcalde admet que la hipòtesi del tràfic de drogues "està sobre la taula i pot ser real". En canvi, descarta que el que ha passat al carrer Masnou estigui relacionat amb un altre tiroteig que hi va haver al municipi el 3 de juny. Segons el batlle, el barri no presenta una conflictivitat excepcional i assegura que és "tan normal com qualsevol altre" de la localitat maresmenca.