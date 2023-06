Paula Vázquez visita el 'Late Xou amb Marc Giró' per complir un somni, ser entrevistada pel presentador català. "Jo estic convençuda que tu no et saps els meus guions, com jo em sé els teus. Jo reenvio els teus vídeos als meus amics com a medicina. Somiava en què un dia tu estiguessis en un programa com aquest i em portessis de convidada", ha dit.

Paula Vázquez fa parada al 'Late Xou amb Marc Giró' per parlar del nou concurs que La 1 ha preparat per a l'estiu JOSEP ECHABURU

La convidada està a punt d'estrenar el concurs 'El puente de las mentiras', que s'emetrà durant l'estiu a La 1. Es tracta d'una adaptació del format britànic 'Bridge of lies' de la BBC. "Serà un programa molt dinàmic i divertit, amb famosos que hauran de travessar un pont ple de veritats i mentides. D'aquesta manera, també coneixerem una mica més sobre els nostres participants", ha explicat Paula Vázquez. La presentadora torna a TVE, on va començar la seva carrera professional, 16 anys després d'haver treballat per últim cop a la cadena pública amb 'Misión Eurovisión' (2007).