Anna Simó té diversos deures pendents en la seva agenda com a consellera d'Educació. El principal, refer els ponts amb la comunitat educativa i amb els sindicats després de l'etapa tensa viscuda sota el lideratge de Gonzàlez-Cambray. Des del sindicat majoritari USTEC-STEs celebren aquest canvi.

La portaveu Iolanda Segura en una entrevista al Cafè d'Idees ha demanat ''un canvi en el replantejament en les mesures que s'han implementat''. Considera que amb l'anterior titular del Departament no hi ha hagut ''diàleg i negociació'' i que no s'ha tingut en compte a la comunitat educativa. Per això, demanen a Anna Simó que tingui en compte aquestes reivindicacions.

L'Affac (Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya) també celebrava el relleu de Gonzàlez-Cambray per Simó. La directora de l'Affac, Lidón Gasull, destacava la importància de que hi hagi consens i estabilitat en el sistema educatiu a la vegada que esperava recuperar el diàleg amb la consellera Simó.

El mandat de Gonzàlez-Cambray ha comptat amb 9 vagues i mobilitzacions al llarg del curs passat. Un fet que visibilitza el profund malestar del col·lectiu amb l'anterior titular d'Educació.

Més enllà del diàleg A banda de recuperar el diàleg i la bona sintonia amb els docents i els sindicats, Anna Simó té al capdavant diversos fronts oberts a la conselleria: El nou calendari escolar ha estat objecte de confrontació entre Departament i sindicats. Gonzàlez-Cambray va situar l'inici del proper curs en el 6 de setembre per a l'educació bàsica i en el dia 12 per a la postobligatòria. Segons Educació, es tractava d'una solució ''a mig camí'' entre les demandes dels sindicats i la proposta original del Departament. Una decisió que no va satisfer la comunitat educativa.

La retirada definitiva del concert de les escoles que segreguen per sexes serà un d'aquests. El passat mes d'abril, el Tribunal Constitucional donava la raó al Govern i rebutjava el recurs de Vox contra la 'LOMLOE', i avalava aquells articles que feien referència a la prohibició del finançament públic de les escoles que segregaven l'alumnat per sexe.

La implementació dels nous currículums en l'educació infantil serà un dels altres punts a tractar per la conselleria. El mes de febrer, la Generalitat aprovava els nous models amb un ressò mediàtic pel que fa a la incorporació de l'educació afectivosexual en l'etapa dels 0 a 6 anys. Caldrà veure com s'incorporen aquests currículums al llarg dels vinents cursos escolars Els psicòlegs, a favor d'incloure l'educació afectivosexual en l'etapa d'infantil El descens en les ràtios dels alumnes també és una de les altres reivindicacions constants dels docents. Gonzàlez-Cambray va aconseguir un descens d'aquestes a P3 que s'ha començat a notar en l'actual curs 22-23. Per primer cop, a la majoria de centres públics, les classes no han passat de 20 alumnes. Malgrat això, el tema de les ràtios sempre està present a les agendes en les trobades entre conselleria i sindicats.

El català a les aules és un dels altres temes recurrents al llarg dels mandats dels diferents titulars d'Educació. El maig del 2022, el TSJC ordenava a la Generalitat el compliment immediat de la sentència del 25% a totes les aules catalanes. Una decisió que va provocar el recurs del Govern i un camí judicial pendent de resoldre per part del Tribunal Constitucional.