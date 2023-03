El curs escolar començarà el 6 de setembre en les etapes d’infantil, primària i ESO i el dia 12 per a la Formació Professional, segons ha explicat el conseller Josep Gonzàlez-Cambray a la seu del Departament d'Educació. El curs passat el curs va començar el dilluns dia 5 per a infantil i primària i el dia 7 per a l’ESO, però enguany s’ha unificat tot en una mateixa data.

00.54 min Educació fixa el 6 de setembre com la data d'inici del nou curs escolar

Pel que fa a les tardes de setembre, Educació ja va deixar clar que serien lectives, a diferència del curs passat. La resta d’ensenyaments començaran el 18 de setembre. González-Cambray ha dit que és difícil trobar un equilibri entre famílies, docents i sindicats, i que per això, s'ha triat el ''camí del mig''.

USTEC ocupa Ensenyament Abans de la compareixença del conseller, una trentena de representants del sindicat USTEC han irromput al Departament d’Educació per queixar-se de que Josep Gonzàlez-Cambray hagi anunciat la data de l’inici de curs abans de negociar-ho a la mesa sectorial amb els representants dels treballadors. El sindicat ha denunciat una “nova imposició” i s'ha reunit a dins de la conselleria per decidir accions de resposta. Després del tancament, que s'ha dut a terme fins gairebé les 14h, han decidit estudiar mobilitzacions de cara a l'inici del nou curs escolar.