00:54

El curs escolar començarà el 6 de setembre per primària i ESO amb jornada lectiva de matí i tarda. Una decisió que ha tornat a encendre els ànims dels sindicats

Ni el 4 com demanaven les famílies representades al consell escolar ni el 8 com volien els docents. El curs escolar començarà el 6 de setembre per primària i ESO amb jornada lectiva de matí i tarda. Una decisió que ha tornat a encendre els ànims dels sindicats de docents. El conseller d'Educació Josep Gonzàlez-Cambray afirma que han escoltat tota la comunitat educativa i que han optat per una decisió salomònica.

Els sindicats de docents no hi estan conformes. Una trentena d'afiliats d'USTEC han ocupat l'entrada del departament d'Educació com a senyal de protesta | INFORMA: Lourdes Gata