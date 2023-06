Cada 8 de juny se celebra el Dia Mundial dels Oceans. Una commemoració impulsada per les Nacions Unides des de 1992. Així, es vol reconèixer la importància que tenen els oceans, el principal pulmó del planeta i alhora on habiten una gran diversitat d'ecosistemes marins, actualment en perill. Cal pensar que cada minut un camió carregat de plàstic s'aboca a l'oceà i es preveu que el 90% dels esculls de corall morin l'any 2060.

El lema d'enguany: “Planeta oceànic: les marees estan canviant” Amb la temàtica d'enguany es pretén posar els oceans al centre del desenvolupament sostenible. Cal recordar l'oceà cobreix la major part de la Terra, concetrament el 70% de la superfície, però només s'ha explorat una petita part de les seves aigües. Només el 5,3% del nostre oceà està protegit, acualment. Malgrat la confiança absoluta de la humanitat en ell, i en comparació amb l'amplitud i la profunditat del que ens ofereix, l'oceà només rep a canvi un fragment de la nostra atenció i recursos. Per celebrar el tema del Dia Mundial dels Oceans 2023 de les Nacions Unides s'uneixen forces amb els responsables de la presa de decisions, científics, executius del sector privat, representants de la societat civil, comunitats indígenes, celebritats i activistes juvenils i més per posar l'oceà en primer lloc. L'acte ofical commemoratiu serà retransmés virtualment en aquest enllaç.

Com se commemora a Catalunya? A la capital catalana, a Barcelona, trobem el Centre de la Platja, l’espai d’educació ambiental i per a la sostenibilitat referent sobre l’àmbit marí i litoral, i membre de la Xarxa d’ Equipaments Ambientals de Barcelona (XEAB). Aquesta entitat s'encarregarà de coordinar els esdeveniments que es desenvoluparan a Barcelona aquests dies en el marc de la celebració del Dia Mundial dels Oceans. Totes les activitats son gratuïtes. Podeu consultar el programa d'activitats en aquest enllaç.

8 milions de tones de plàstics cada any als oceans Els humans som la principal causa de contaminació dels mars i oceans. El 80% de les aigües residuals acaben a l'oceà sense cap tipus de tractament. De fet, cada any hi aboquem fins a 8 milions de tones de plàstic. La Xina, Indonèsia i els Estats Units són els països que més plàstic al mar aboquen. A les aigües del Mediterrani hi arriben entre un 20 i 50% de totes les partícules de microplàstics del món, i pel fet de ser un mar tancat, molts dels residus queden estancats durant molt de temps. En els últims dos anys, la mala gestió que se'n fa de les mascaretes i guants ha agreujat aquest problema.

El 23% de les emissions de CO2 arriba oceans L'augment de les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera contribeix a l'augment considerable del CO2 oceànic, ja que absorbeixen un 23% d’aquestes emissions. A més, l'oceà absorbeix el 90% de l'excés de calor provocat per les activitats humanes. I això comporta un notable escalfament de l’aigua, un augment del seu volum i una pujada del nivell del mar, també com a conseqüència del desgel dels pols. A més, en les últimes dècades s'ha reduït considerablement el pH de l'aigua oceànica i s'ha incrementat l'acidesa, afectant considerablement els ecosistemes marins. Actualment, el 90% de les espècies marines ja estant en perill d’extinció i el 50% dels coralls ja estant destruïts.

Cal més ciència oceànica El 70% de la Terra està coberta per mars i oceans, i només coneixem un 5%. Per tant, l'oceà està inexplorat. Tot i els avanços tecnològics que existeixen per estudiar l'oceà - vaixells, satèl·lits, submarins-, més del 80% de l'oceà no està cartografiat ni s'ha observat.

El lema de fa un any: "Revitalització: acció col·lectiva per l'oceà" Amb la temàtica del 2022 es va voler aconseguir l'Objectiu del Desenvolupament Sostenible, una de les metes de l'Agenda 2030: conservar i utilitzar de manera sostenible els mars, els oceans i els recursos marins, davant la gran amenaça del canvi climàtic. Cal tenir en compte, que els oceans són productors d'aliments, energia, aigua, minerals i, per això, cal preservar-los. En definitiva, és important crear un nou equilibri en què no esgotem tot el que els oceans ens donen, sinó que cal restaurar la seva vitalitat per tornar-li una nova vida. Per tant, cal restaurar-ne la seva vitalitat.