Esfumarse de repente y dejar de tener comunicación con personas es una práctica conocida como ghosting. Un hábito que se ha puesto muy de moda y que no solo se aplica a las relaciones afectivas. “A menudo le hacemos ghosting a nuestro propio cerebro, le damos de lado y evitamos escuchar las señales que nos manda, reprimiendo cualquier emoción, pensamiento o sensaciones”, afirma el director de El gallo que no cesa, Chema García Langa.

Bajo esta premisa, la psicóloga general sanitaria y divulgadora de salud mental en redes sociales Lorena Gascón, más conocida como @lapsciologajaputa, publica Querido cerebro, ¿qué coño quieres de mí?, un libro que pretende dar las claves para comprender mejor cómo funciona este órgano y atender a las necesidades que este demanda.

El gallo que no cesa - 'Querido cerebro, ¿qué coño quieres de mí?' - Escuchar ahora

El gallo que no cesa - 'Querido cerebro, ¿qué coño quieres de mí?' - Escuchar ahora

“Nuestro cerebro necesita que le escuchemos y si no le hacemos caso va a perseguirnos”, afirma Lorena Gascón. Entonces, ¿por qué nos comportamos así? ¿Por qué tratamos de ignorar lo que nos dice? Por una respuesta de huida ante temas o situaciones que nos asusta afrontar .

“Su función no es que seamos felices, sino que sobrevivamos. Entonces, si nuestro cerebro nos necesita decir que va a haber un peligro en el futuro, nos lo va a decir, aunque eso nos esté haciendo sufrir. Porque no puede equivocarse, lo más importante para él es nuestra supervivencia”, expone la psicóloga en los micrófonos de RNE.

El cerebro es un órgano complejo que gestiona la actividad del sistema nervioso . Además, controla lo que pensamos y sentimos, aprendemos y recordamos . También verifica funciones vitales del organismo. Sin embargo, no funciona para otorgarnos felicidad.

La importancia de visibilizar la tristeza

Chema García Langa, director de El gallo que no cesa, afirma que “este volumen pretende combatir de algún modo la desinformación y se enfrenta a esa dictadura de la felicidad en la que parece que vivimos todos inmersos”. ¿Por qué nos negamos el derecho a estar tristes?

Esta es una emoción básica y saludable porque exterioriza un sentimiento que, de otra manera, quedaría oculto. Sin embargo, en la sociedad expresar esta emoción está mal visto. Y es uno de los motivos por los que Lorena Gascón decidió escribir Querido cerebro, ¿qué coño quieres de mí?

“Hay una corriente de huir de lo negativo o de lo desagradable. Obviamente hay trabajos, personas o situaciones que no tenemos por qué tolerar, pero hay otras que sí”, expone Lorena Gascón. Ante esta situación es importante disponer de herramientas que ayuden a tolerar ese malestar. “En el libro hay varias pautas o varias acciones que yo recomiendo hacer: pequeños cambios, qué hacer con ciertos pensamientos o actividades". No obstante, Lorena Gascón señala que el volumen no es ninguna panacea. Su idea es ayudar al lector a cambiar su forma de ver las cosas y a pedir ayuda profesional.