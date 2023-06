El Barça celebra la Champions a Sant Jaume

Les jugadores del Barça han culminat aquest diumenge la celebració del màxim títol continental del futbol de clubs, aconseguit a Eindhoven després d'una remuntada contra el Wolfsburg (3-2). Feia anys que el club no anava a la plaça Sant Jaume per oferir títols a l'afició. Aquesta vegada les grans protagonistes han estat les futbolistes, que han gaudit de moments de comunió amb els seguidors que omplien de gom a gom la plaça.

Primer de tot, però, tant elles com el cos tècnic i els directius del club, han passat pel Palau de la Generalitat. Allà els ha rebut el president Pere Aragonès, que ha felicitat efusivament les jugadores per la seva victòria no només esportiva sinó també social: "heu esdevingut referents per a moltes nenes que gràcies a vosaltres are veuen un camí per poder ser protagonistes en l'esport".

L'encarregada de parlar en nom de l'equip, Alèxia Putellas, ha agraït el suport que han tingut durant tota la temporada del cos tècnic i l'afició. "Per nosaltres és molt important celebrar amb tota l'afició i aplaudim que la Generalitat ens doni aquesta oportunitat", ha assenyalat la capitana, que també ha destacat que és "el primer cop amb l'equip femení i amb la Champions un altre cop a casa". Putellas també ha admès que la plantilla anava a Eindhoven molt mentalitzada i amb l'objectiu de no repetir la mala experiència viscuda la temporada passada a la final contra el Lyon.

L'entrenador del Barça, Jonatan Giráldez, no podia amagar la seva satisfacció. De fet, era un dels més contents. La victòria a la Champions ha arribat per ell només uns dies després de ser pare. "La setmana passada vaig tenir un fill, va néixer a Barcelona i estic molt orgullós que sigui català", ha dit el tècnic gallec.

L'eufòria es desferma al balcó de la Generalitat El moment més esperat per l'afició ha arribat poc després, amb la sortida de les jugadores al balcó del Palau de la Generalitat. En petits grups i per torns han anat sortint i s'han dirigit als seguidors que cantaven i corejaven entregats els discursos de les futbolistes. Les hores de celebració han passat factura a algunes, com Aitana Bonmatí que estava molt afònica, o Mapi León que ha protagonitzat un dels instants més divertits. Aitana ha confirmat un cop més que és una de les jugadores més estimades i carismàtiques de l'equip. "Us la devíem i ja la tornem a tenir aquí", ha dit, hores després de mostrar la seva faceta de persona més compromesa quan enmig de la celebració al Philips Stadion va treure una samarreta per reivindicar els drets dels refugiats.