Si levantas la mirada hacia el cielo puede que veas un pájaro, un avión o a Superman. Bueno, a Superman no, pero sí la Luna, las estrellas y satélites. O quizá… nanosatélites. Cuando piensas en satélites seguro que imaginas estructuras pesadas y gigantescas flotando por el espacio. Pero no, los satélites del futuro no tienen un tamaño mayor al del microondas donde has calentado la leche del café que te has tomado esta mañana.

Mucho han cambiado las cosas desde 1957 cuando el Sputnik I fue lanzado al espacio por la Unión Soviética cuando la carrera espacial con Estados Unidos estaba en su mayor apogeo. Un año después, el país americano lanzaba el Explorer I. Desde entonces, se cree que hay más de 5000 satélites orbitando la Tierra, muchos de ellos inutilizables y convertidos en chatarra espacial. Pero la imagen que tenemos de estos satélites dista mucho de la realidad actual: los nanosatélites.

Así son los nanosatélites Charo y Ricky, de Brigada Tech, estuvieron en una empresa en Pontevedra que se dedica al diseño y fabricación de nanosatélites. Si te suena a satélites pequeñitos, no vas mal encaminado. Un satélite se considera nanosatélite cuando pesa menos de diez kilos. Un nanosatélite tarda en construirse una media de 1 año si tienes que empezar el diseño desde el principio. RTVE Se trata de un aparato del tamaño de una caja de zapatos o de un microondas que sirve para dar servicio de conectividad en el espacio. La palabra espacio suena muy compleja. Seguro que cuando la lees o escuchas te traslada a un lugar muy alejado, pero no hace falta que nos vayamos tan lejos. Porque en el espacio es donde se gestan todas las comunicaciones que hacen posible que tengas cobertura e Internet en tu móvil. O sea, que esto no va de galaxias lejanas sino del espacio que rodea la Tierra. Un satélite se considera nanosatélite cuando pesa menos de diez kilos. RTVE

Ventajas de los nanosatélites Tiempo de fabricación y uso: Una de las principales ventajas de los nanosatélites es que son más baratos tanto a la hora de fabricarlos como su mantenimiento en el espacio. Sin ir más lejos, un satélite normal tarda en construirse de media 7 años. Luego, en el espacio, dura otros 7. O sea, se tarda lo mismo en construirlo que luego la vida que tienen en el espacio. ¿Y qué pasa con los nanosatélites? Un nanosatélite tarda en construirse una media de 1 año si tienes que empezar el diseño desde el principio. Y si ya tienes el diseño y solo tiene que copiarlo, y luego en el espacio, una media de solo 2 meses. Además, luego en el espacio dura de 2 a 4 años, dependiendo de la órbita en la que esté: cuanto más cerca del Sol, menos vida útil tendrá. Vaya, que los satélites también pueden quemarse como nosotros cuando vamos a la playa. Un nanosatélite en el espacio dura de 2 a 4 años, dependiendo de la órbita en la que esté. RTVE

Una de las principales ventajas de los nanosatélites es que son más baratos tanto a la hora de fabricarlos como su mantenimiento en el espacio. Sin ir más lejos, un satélite normal tarda en construirse de media 7 años. Luego, en el espacio, dura otros 7. O sea, se tarda lo mismo en construirlo que luego la vida que tienen en el espacio. ¿Y qué pasa con los nanosatélites? Un nanosatélite tarda en construirse una media de 1 año si tienes que empezar el diseño desde el principio. Y si ya tienes el diseño y solo tiene que copiarlo, y luego en el espacio, una media de solo 2 meses. Además, luego en el espacio dura de 2 a 4 años, dependiendo de la órbita en la que esté: cuanto más cerca del Sol, menos vida útil tendrá. Vaya, que los satélites también pueden quemarse como nosotros cuando vamos a la playa. Trabajo en grupo : Estos nanosatélites están pensados para trabajar como constelaciones. ¿Y esto qué es? Las constelaciones son un grupo de nanosatélites que se coordinan entre ellos. De esta forma, si viene un meteorito y se lleva por delante la mitad de la constelación de nanosatélites, los demás seguirán funcionando. Por eso, hay más posibilidades de supervivencia que si solo tenemos un satélite enorme.

: Estos nanosatélites están pensados para trabajar como constelaciones. ¿Y esto qué es? Las constelaciones son un grupo de nanosatélites que se coordinan entre ellos. De esta forma, si viene un meteorito y se lleva por delante la mitad de la constelación de nanosatélites, los demás seguirán funcionando. Por eso, hay más posibilidades de supervivencia que si solo tenemos un satélite enorme. Reconfiguración: Otra gran ventaja es que se pueden reconfigurar, aunque ya estén en el espacio. Se trata de una tecnología adaptativa. Algo que no ocurre con los grandes satélites, que una vez que están en el espacio no se pueden reconfigurar. Esto es importante porque ahora las tecnologías cambian muy rápido y tener satélites que se adapten a esto es esencial.

Otra gran ventaja es que se pueden reconfigurar, aunque ya estén en el espacio. Se trata de una tecnología adaptativa. Algo que no ocurre con los grandes satélites, que una vez que están en el espacio no se pueden reconfigurar. Esto es importante porque ahora las tecnologías cambian muy rápido y tener satélites que se adapten a esto es esencial. Reducción de basura espacial: Y, por último, pero no menos importante… con los nanosatélites se reduce mucho la basura espacial o, lo que es lo mismo, los satélites que se quedan flotando cuando dejan de funcionar. El precio de construcción de un nanosatélite es otra de sus ventajas competitivas. RTVE