Les pluges han estat molt desiguals en el territori

La situació de bloqueig amb un anticicló al nord d'Europa, l'arribada de borrasques i el pas de bosses d'aire fred sobre la península han estat les responsables d'un mes de maig amb nombrosos episodis de ruixats i tempestes intenses en molts indrets, deixant-nos algunes inundacions puntuals, però en cap cas situacions de pluges abundants i generals.

El maig ens ha deixat precipitacions molt irregulars en el territori. És per això que, en general, les reserves d'aigua s'han mantingut a les conques internes de Catalunya passant del 25 al 26 % de mitjana. Ara bé, de forma puntual trobem alguns pantans com el de Sau que han crescut 8 punts, pujant del 6 al 14 % de la seva capacitat.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, ha estat molt plujós al nord de la Vall d'Aran on s'han superat els 250 litres. També ha plogut molt al Baix Camp i a punts del Bages, on s'han superat els 120 litres. Igualment ha estat plujós a l'extrem nord-oest, sectors del prelitoral i de la Catalunya Central, altiplà Central, al sud de la Costa Brava i al Prepirineu oriental, on s'han recollit entre 50 i 100 litres. Allà on ha plogut més, els camps i els boscos ho han agraït, passant d'estar gairebé secs a finals d'abril a reverdir durant el mes de maig.

En canvi, a les Terres de l’Ebre o a punts de la regió metropolitana de Barcelona es manté la sequera. Aquí el maig ha estat sec i, fins i tot, molt sec al nord de l'Alt Empordà i, sobretot, al Segrià on algunes zones han caigut menys de 5 a 10 litres.

Pel que fa a temperatures, han estat normals o superiors a les habituals en àmplies zones, sobretot a les zones més ventoses de Catalunya, on han bufat la tramuntana i el mestral reescalfats, com són l'Empordà i les Terres de l'Ebre. En canvi, ha estat més fred a les cotes altes del Pirineu, on va nevar ara fa unes setmanes.