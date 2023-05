On acostuma a ploure més intensament a Catalunya?

La DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) que afecta el sud-est peninsular ha deixat pluges abundants i torrencials en molts indrets. Aquest dilluns, a l'estació meteorològica d'AEMET a l'aeroport d'Almeria s'hi van acumular 57,4 litres. Es tracta d'un rècord de precipitació en 24 hores en un mes de maig. De matinada, les pluges han estat intenses a la Regió de Múrcia i a Cartagena han caigut 108 litres en poc més d'una hora. Fins al matí de dimarts, les pluges avançaven cap al nord, deixant acumulacions molt abundants a la comarca de la Vall d'Albaida (Alacant). De fet, a Ontinyent, a mig matí ja s'havien superat els 200 litres, acumulats en només 8 hores.

El territori català, igual que la resta de regions de l'est de la península, formen part d'un clima Mediterrani, amb episodis de pluja concentrats a la primavera i, sobretot, a la tardor, quan poden ser intensos i, també, localment torrencials. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha publicat uns mapes que mostren cada quan de temps es donen aquest tipus de precipitació que acostuma a portar problemes, com són greus inundacions i alguns desperfectes.

On acostuma a ploure més intensament en una hora a Catalunya?

A les muntanyes de l’Albera i a punts de les Terres de l’Ebre, cada dos anys es registren entre 50 i 80 litres en només 1 hora. En canvi, àmplies zones de la Depressió Central, les pluges més intenses poden deixar 20 litres en 1 hora cada dos anys.

Intensitat màxima en 1 hora en un període de retorn de 2 anys

Si ampliem el període de retorn en 500 anys, la cosa canvia. I trobem àrees dels Ports de Beseit, de la Serra del Monsant i algun punt de les Gavarres, de l’Alt Empordà o, fins i tot, del Delta del Llobregat i del Besòs on poden caure de 200 a 300 litres en només 1 hora. Això passa 1 cap cada 500 anys. Això vol dir que una de cada 5 generacions ho viurà, per tant, potser no per nosaltres, però pensant en el futur, cal una bona planificació territorial per prevenir futures inundacions.