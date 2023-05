Un lustro después de su primera producción en solitario, Complicado, Blas Cantó regresa a la actualidad musical con su nuevo álbum de estudio titulado El príncipe. “Han sido años largos y han dado para mucho. Y esto está reflejado en las canciones”, revela el cantante en A media mañana.

El próximo 2 de junio sale a la venta su nuevo proyecto. Y, ¿Cómo se siente el cantante a 48 horas del lanzamiento? “Estoy empezando a estar nervioso. He trabajado mucho mis nervios durante muchos años. Y ahora me doy cuenta de que me pongo nervioso cuando llega el momento”, ha indicado.

Un título en honor a su madre El príncipe es el nombre escogido por Blas Cantó para su regreso a la escena musical. ¿Y por qué este título? La elección no es casualidad, así le llamaba su madre. No obstante, en la selección del nombre de su segundo álbum de estudio ha influido otros factores: “También viene de haberme dado cuenta de que los príncipes y las princesas son de muchos colores y que es importante saberlo porque el príncipe azul está genial. Pero, estamos en 2023”, confiesa en Radio Nacional. Pero, ¿qué le ha pasado a Blas Cantó para querer dar voz a este tema? En palabras del murciano, “creo que me he relajado con el mundo, me he dado cuenta de que nada es tan importante y que tengo que vivir esta vida porque no hay otra. De momento, voy a hablar de las cosas que me emocionan y son reales. Para eso escribo las canciones”.

El lado más divertido de Blas Cantó está reflejado en este disco “En casa era muy divertido, un payaso y el alma de la fiesta. Y lo sigo siendo. Pero luego, cuando me ponía delante del micrófono me convertía en un señor mayor. Y eso con el tiempo se fue haciendo cada vez más fuerte”. Por lo que en El príncipe pretende enseñar esa faceta más desconocida de su persona. “En este álbum he intentado mostrar lo que me dicen mis amigos. Me dicen: Chiqui en la casa no eres como en las entrevistas y mola que la gente te vea como eres. Entonces, lo estoy intentando con mis canciones y con mucha terapia”, subraya.