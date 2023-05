Lluís Llongueras sempre somreia i era molt divertit, capaç d'explicar anècdotes sense parar. Perruquer, estilista, escriptor, escultor, fotògraf i extremadament simpàtic, creia que el bo de la vida no és només tenir idees, sinó dur-les a terme. Es definia com una gran treballador: la seva energia contagiosa deia que li venia d'haver nascut embolicat amb la placenta, el que els veïns d'Esparraguera en deien 'néixer vestit'. I que això li va dur sempre molt sort.

Havia aprés dels llibres, però si no hagués estat pel seu esperit vanguardista i agosarat , no hagués arribat a ser un pioner. De com va avançar en la professió en va parlar a l'entrevista del programa Noms propis .

Les clientes el deixaven fer. Parlava d' estilisme , del que més s'escau al rostre, al tipus de cabell. Als anys 80, era tota una revolució. Les perruqueres de tota la vida ho veien exagerat, com buscant ganes de protagonisme, però la manera de treballar d'aquest mestre es va anar estenent. Va inventar el Mèdode Llongueres . Un conjunt de tècniques en que es talla el cabell seguint unes pautes determinades per a donar forma al pentinat, el contorn del serrell, la forma de la cabellera; el patch , que aclareix el cabell i el fa semblar més clar de manera natural; un munt de tècniques de color i forma que ensenyen a la xarxa d'acadèmies de perruqueria que va crear. Era incansable i se'l va definir com la figura más representativa de la perruqueria del nostre país.

Va ser autodidacta , des que va fer d'escarràs a una perruqueria de la part alta de Barcelona. Allà va descobrir la seva passió : pentinar. L'art ja era per a ell part de la vida, ja que estudiava belles arts. De seguida, sent encara menor de d'edat, va obrir un saló de perruqueria . Era tan gran el seu entusiasme que fins i tot el seu pare, que era modista, es va ficar al negoci.

El toc d'humor que mai no li faltava

Al Programa inesperat ens va fer riure molt i també va dir el que més li agradava de la vida. Com que feia tantes coses diferents, havia de triar, però va destacar un fet que és una gran filosofia per a la vida: 'm'agrada allò que estic fent'. Així definia la seva consciència de l'instant. Posseïa també un gran sentit de l'humor i no es va estar d'enriure's del cap de Sergi Mas: li va recomenar un bon fabricant de postissos!





En la faceta d'escriptor, va publicar una vintena de llibres, entre els quals 'Carta abierta a Leo Messi', perquè en va ser un gran seguidor des que va arribar a Barcelona; 'Genius Dalí', sobre l'artista univeral de l'Empordà, al que havia pentitat moltes vegades; 'Llongueras tal cual', o d'altres on parlava de les seves vivències.



Precisament, va ser al programa Para todos La 2 per a presentar-nos el seu llibre 'El mètode Llongueras per a dummies'. A l'obra, el perruquer ens fa reflexionar sobre la nostra imatge i ens vol ensenyar quina és la que més ens escau. Ell sempre era a punt, a la perruqueria o fora, per a donar un bon consell d'estilista. Hi podies estard d'acord o no, però no se'l quedava al pap.