El 'Late Xou amb Marc Giró' rep a una icona de la televisió, Mari Pau Huguet. Actualment i des de fa uns 10 anys, la presentadora treballa al Servei d'Atenció a l'Audiència de la Corporació Catalana de Mitjans. "Els espectadors demanen molt, sobretot quan canvies alguna cosa de la programació", ha explicat Huguet, i ha afegit que "demanen molt per a tu, Marc. Els interessa molt la teva relació amb el Cruanyes".

Mari Pau Huguet és la presentadora amb més hores en directe a la televisió d'Espanya. Durant 30 anys, va presentar programes com 'Bon dia Catalunya', 'Com a casa' o 'L'hora de Mari Pau Huguet'. "No sé quantes hores he fet de televisió. Ha desaparegut la dada", ha explicat la convidada. La presentadora ha dit que hi havia dies que dormia una o dues hores al camerino. "T'asseguro que el cos s'acostuma a tot" ha assegurat.

Mari Pau Huguet visita el 'Late Xou amb Marc Giró' per presentar l'espectacle 'Cop de Rock' JOSEP ECHABURU

Miami i Madrid En aquella època, Mari Pau Huguet va rebre la proposta de treballar a Madrid, per presentar 'El diario de Patricia' durant l'estiu, i a Miami, on hi hagués fet un programa similar a 'L'hora de Mari Pau Huguet'. Va renunciar a les dues ofertes perquè "en aquell moment estava fent un programa a TV3 i jo era molt fidel a la casa", ha explicat. Tot i això, ha assegurat que "me'n penedeixo una mica, però és igual, vaig prendre aquesta decisió i ja passarà un altre tren".

Una invitació ineludible Mari Pau Huguet, Barack Obama i Steven Spielberg comparteixen una anècdota, Bruce Springsteen els ha convidat personalment a un concert seu. "Jo hi vaig anar al Camp Nou, aquesta darrera vegada no hi he pogut anar", ha aclarit la presentadora. Resulta que tots dos van coincidir a l'hotel La Florida de Barcelona. "Coneixia a la responsable de comunicació de l'hotel i ella me'l va presentar a la piscina. Li vaig dir que treballava a TV3 i ell em va demanar que si havia anat mai a un concert seu. Li vaig contestar que no, em va dir que em convidava i que truqués a un número de telèfon que em va donar". Efectivament, quan hi va trucar, li van donar les indicacions per entrar. "Em vaig quedar amb les ganes d'agrair-li perquè després del concert, aquell número ja no existia", ha acabat.