'Les amistats perilloses' amb Carol López, Marta Pérez i Elena Tarrats

La directora Carol López i les actrius Marta Pérez i Elena Tarrats ens presenten Les amistats perilloses que representen al Teatre Lliure, una particular mirada de la novel·la de Pierre Choderlos de Laclos. La responsable s'ha mostrat orgullosa amb el resultat d'aquesta obra teatral, per bé que "seguiria canviant coses" però les actrius no la deixen, ha mig bromejat.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens parlen d'aquesta adaptació de la novel·la epistolar original on trobem una manera de "reformular els possibles feminismes" amb personatges com el de Cécile, que interpreta Tarrats, segons ha detallat la mateixa actriu. "Sembla que estem parlant de l'adaptació d'un guió de cinema, i és l'adaptació d'una novel·la epistolar", ha detallat l'actriu sobre la versió que s'ha fet, més enllà de la pel·lícula.

I és que la novel·la també té una mirada feminista, almenys el seu autor, segons López. "Al segle XVIII, posar un personatge femení amb una moral bastant renovable, però un poder. Una dona que es rebel·la contra el sistema i es construeix a si mateixa", ha argumentat sobre el paper que interpreta Mónica López, de Merteuil.

Però ha estat realment el personatge on el final és més diferent en comparació a la novel·la, on es tanca en un convent. "És on carregaré les tintes de la dramatúrgia. Al final, es convertirà una mica en la Merteuil", argumenta. "Vam tenir la sort de tenir una actriu intel·ligent, que no sempre passa", ha puntualitzat la directora, sobre la predisposició de l'actriu.

López juga amb els idiomes, el català i el castellà, i ofereix una proposta molt clara i contundent, tot i que dubta "molt" creant. "Tinc una obsessió pel ritme, per no avorrir i perquè s'entengui", admet sobre la seva empremta a la producció. "Molta gent em diu: 'M'he menjat un clàssic, me l'he empassat superbé' i repeteixen", afegeix, insistint en la seva voluntat per "arribar" al públic i la seva obsessió pel teatre popular.

“☕ La directora Carol López ens parla del joc amb els idiomes i la seva mà a #LesAmistatsPerilloses



��️ "Dubto molt creant. Tinc una obsessió pel ritme, per no avorrir i perquè s'entengui"



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@teatrelliure @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/SJFnBsbiNX“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 24, 2023

De l'erotisme a la violació El film que va versionar la novel·la és conegut, entre altres coses, pel seu caràcter eròtic i sexual. En canvi, a Les amistats perilloses del Teatre Lliure l'espectador s'adona de violacions i abusos menys perceptibles al film. "Vam sortir fascinades (de veure el film), volíem un Valmont", ha reconegut la directora. López admet que la societat "és la protagonista" de l'obra, i que aquesta societat ha canviat. Precisament per això es va decidir empoderar el personatge de Cécile. "És una violació, però aquesta dona té una curiositat del sexe. M'heu corromput, però d'aquí puc obtenir un poder, doncs l'utilitzo", diu sobre la reflexió del personatge. “☕ La directora Carol López destaca com a #LesAmistatsPerilloses es posa sobre la taula que com societat ha canviat.



��️ "És una violació, però aquesta dona té una curiositat pel sexe"



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@teatrelliure @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/Kil0LQrloJ“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 24, 2023 Tarrats destaca la mirada de la directora en la producció i destaca que alerta a la societat que "curiositat no és igual a consentiment". "Això és increïble. Quantes de nosaltres no ens hem trobat sent molt joves, amb una curiositat pel sexe superlícita, i com algun home molt més gran comet aquest abús de poder i s'aprofita d'aquesta curiositat", ha assenyalat.