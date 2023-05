'Les amistats perilloses' amb Carol López, Marta Pérez i Elena Tarrats

La directora Carol López i les actrius Marta Pérez i Elena Tarrats ens presenten Les amistats perilloses que representen al Teatre Lliure, una particular mirada de la novel·la de Pierre Choderlos de Laclos. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens parlen d'aquesta adaptació de la novel·la epistolar original on hi trobem una manera de "reformular els possibles feminismes" amb personatges com el de Tarrats. Les actrius i directora ens parlen dels missatges que surten de les funcions, i López ens parla de com s'hi veu la seva mà a l'obra: "Dubto molt creant. Tinc una obsessió pel ritme, per no avorrir i perquè s'entengui".