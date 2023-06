La UE Sant Andreu, un dels clubs de futbol més antics de Catalunya, també dels que continuen en actiu! És el més representatiu del barri barceloní de Sant Andreu del Palomar. El club acaba d'aconseguir un gran èxit amb la campanya per aconseguir socis nous, i ja n'han inscrit més de mil en només 6 dies.

L'Arxiu de TVE Catalunya conserva moltes imatges de la nostra història i n'hem localitzat unes de ben curioses i divertides: el Sant Andreu es va fundar el 1909, i el 1963, enguany fa 60 anys, ho van celebrar amb una bona festassa.

Unes imatges històriques i curioses

Des de la UE Sant Andreu ens han dit que la festa del cinquantenari es va haver d'ajornar per la mala situació esportiva de l'entitat. Ara, quan va arribar l'hora no s'hi van posar per poc! L'esdeveniment va implicar un munt d'entitats del barri. La vida activa i associativa ha estat sempre característica de Sant Andreu del Palomar.



La festa va consistir a reproduir com era un partit de futbol de l'any de la fundació, el 1909. Hem localitzat a l'Arxiu de TVE Catalunya les imatges del 1963 que ho testimonien. Hi podem veure els jugadors i l'àrbitre amb roba més ampla, pantalons tipus bombatxo, el calçat tan senzill que hi havia llavors per jugar a futbol. Molts llueixen també uns grans bigotis.



També el públic va abillat a la moda, les dones amb vestits llargs i barrets grans. A més, el fotògraf va amb una càmera de gran format i el trípode antic de fusta, El venedor de neules i un policia també van caracteritzats com potser van vestir els seus avis, si feien el mateix ofici. L'orquestra, ben engalanada com d'antic, va tocar música per tothom.



Per acabar de representar encara millor el 1909, sobre el terreny de joc van aparèixer uns quants cotxes d'època, que per arribar fins al camp van compartir els carrers amb els 600 o els biscúters, tan populars en aquell moment.



I el partit? Doncs el partit de futbol es va jugar entre la UE Sant Andreu i l'equip de L'Avenç. L'Avenç havia estat un altre club esportiu del barri, fundat el 1911, i que el 1925 es va fusionar amb el Sant Andreu. Per al matx es va recuperar l'antiga rivalitat al camp de joc i a les grades, perquè el públic animava amb cartells tots dos equips.

Sant Andreu del Palomar va ser poble abans que barri. Se'n té notícia escrita del 992. El seu terme municipal ha viscut èpoques de conreus, de guerra, de política, d'industrialització... La seva llarga història ha fet dels seus veïns gent orgullosa que en defensa la pertinença i la importància com a nucli de vida activa. Per molts anys més!