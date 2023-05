Construmat es focalitza en l'eficiència i la sostenibilitat

Torna després de 4 anys d'absència el saló Construmat. Enguany el focus està posat en la sostenibilitat i l'eficiència. Al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet es reuneixen 204 expositors i 366 marques que presenten una àmplia oferta de materials, eines, tècniques i serveis. A més, per primer cop s'obre als estudiants amb l'objectiu de captar talent en un sector on hi ha manca de mà d'obra.

La reserva del 30% marca el debat

Dins el sector els temes més comentats continuen sent la normativa que obliga a reservar el 30% de les noves promocions a habitatge social i l'augment dels tipus d'interès. Xavier Vilajoana, president de Construmat, critica la mesura de l'Ajuntament de Barcelona: "Es legisla a esquenes dels professionals", ha dit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assenyala que en grans rehabilitacions "no incentiva gens" que es facin.

11.34 min Xavier Vilajoana: "Es legisla a esquenes dels professionals"

Vilajoana explica que el sector arriba al saló enmig d'un creixement "bastant sostingut", i que "s'ha adaptat molt bé a les noves necessitats". Tot i que la pujada de tipus crea incertesa al sector, preveu que la situació es normalitzi aviat. I descarta una bombolla en el sector de la construcció en un moment on hi ha "tanta tensió per part de la demanda".

D'altra banda, critica que el Barça no hagi optat per una empresa del país per la reforma del Camp Nou i assenyala dubtes: "Per molt que et posin en un paper que t'ho faran 'bueno, bonito y barato', normalment no acaba bé".