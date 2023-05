01:08

Arrenca al recinte firal de Gran Via el saló Construmat, que torna amb el focus posat en la sostenibilitat i la presència de 200 expositors i 366 marques.

El sector aprofundeix en la utilització de materials naturals com la fusta o la palla amb els que s'està aconseguint substituir el formigó i que ofereixen solucions estructurals, però també de confort i salubritat. Una de les novetats d'enguany és precisament la construcció d'una casa de fusta en temps real durant els dies que dura els tres dies de saló.

Una altra tendència a l'alça són les cases prefabricades, adaptables al llarg de la vida, i que poden estar llestes en només 3 mesos. Construmat espera la visita de 15.000 professionals, i per primer cop s'obre als estudiants amb l'objectiu de captar talent en un sector on hi ha manca de mà d'obra | INFORMA: Climent Sabater