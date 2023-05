Augmenten les denúncies per agressions sexuals a Catalunya, un 20% més que l'any passat. En només quatre mesos, s'han posat 1.247 denúncies i s'ha arribat a atendre 1.487 víctimes. Unes xifres que mantenen un augment sostingut de denúncies any rere any, tot i que els Mossos d'Esquadra calculen que hi ha entre el 70 i 90 % dels casos que no es denuncien.

D'aquestes denúncies, el 14% s'ha produït en l'oci nocturn. El gruix de les agressions, el 60%, s'ha produït en un entorn de confiança, la meitat per part de la parella o d'un familiar. Els agressors: adults i, molts, amb antecedents delictius. Pel que fa a les víctimes menors, el 80 % d'entre 7 i 13 anys han patit les agressions en un entorn segur.

Ja el nombre de denúncies l'any passar van suposar un increment que va impulsar a posada en marxa el juny de l'any passat el Pla d'acció contra les violències sexuals en entorns d'oci pel Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra.

Amb l'avaluació de les primeres dades de l'any, el cap de la Comissaria General d’Investigació Criminal de Mossos, Ramon Chacón, ha enviat un missatge contundent aquest dimarts en roda de premsa a víctimes i agressors: "Qualsevol persona que m'estigui escoltant que hagi patit as que sàpiga que probablement l'atraparem. Lo primer que ha de pensar és en el seu benestar, però que sàpiga que els Mossos estem allà i que l'atraparem. En un 80 % dels casos, els atrapem. (...) El missatge a l'agressor: Us atraparem i ara som més intel·ligents que abans i aportarem més càrrega de prova".





D'aquestes denúncies, 180 casos han tingut lloc en entorns d’oci, que representen només el 14% de la totalitat de violències sexuals registrades a Catalunya. És l’àmbit on se’n produeixen menys i la conducta típica està relacionada amb els tocaments. D'aquesta Manera els Mossos han llançat un missatge per desmitificar que sigui en aquest entorn on hi hagi més casos d'agressions sexuals.

La policia catalana ha identificat 99 autors relacionats amb la participació de violències en aquest entorn, dels quals només tres presentaven antecedents per delictes similars.

Les agressions sexuals en grup representen un 4% dels fets denunciats. En l’àmbit dels entorns d’oci, només es van detectar dos casos de violències sexuals per submissió química.

1.487 víctimes per violències sexuals ateses Els Mossos d’Esquadra han atès un total de 1.487 víctimes, de les quals un 87,8% són dones (1.305) i un 12,2% (182) són homes. Els menors representen el 38% del total de les víctimes de violències sexuals. En relació amb les víctimes menors, vuit de cada deu d’entre 7 i 13 anys han estat agredides en l’àmbit familiar en entorns segurs i propers. S’han investigat 1.000 persones autores relacionades amb il·lícits penals contra la llibertat sexual, el 95,4% han estat homes (954) i la resta dones. Un 12,3% investigats són menors, i representa un descens respecte de l'any passat.