S'ha parlat molt dels suposats beneficis que la música aporta a les plantes. Popularment, sempre s'ha dit que parlar i cantar a les plantes les fa créixer més felices. L'influencer Jesús Valera, @biologus_ambientalensis a TikTok, explica què hi ha de mite i què de realitat en aquesta història. D'entrada, confirma que efectivament les plantes senten la música tot i no tenir orelles. I és que el so és una ona física que viatja per l'aire i que les plantes poden detectar. Això sí, no tots els gèneres musicals tenen el mateix efecte en la seva salut i fins i tot hi ha sons que les poden matar.

Les plantes responen als sons de forma selectiva

L'any 1880, Charles Darwin va escriure 'El poder del moviment a les plantes' on ja expressava la sospita que la vibració del so afectava en el creixement de les plantes. De fet, va demanar al seu fill que toqués el fagot per a unes plantes acabades de sembrar. No va obtenir resultats concloents, però la ciència ha insistit en la investigació d'aquesta relació. Stefano Mancuso, director del Laboratori Internacional de Neurobiologia Vegetal, explica que així com els animals fan servir el moviment com a principal resposta a l'entorn, des de buscar menjar a escapar d'un depredador, les plantes, per a les que fugir no és una opció, han desenvolupat una sensibilitat excepcional capaç de detectar fenòmens com els gradients químics o els camps electromagnètics, i també el so.

En 2014, un grup d'investigadors de la Universitat de Missouri va publicar un estudi en el qual van veure que les plantes eren capaces de discriminar entre les vibracions provocades per la masticació i les degudes al vent o al cant dels insectes; i per això responien als diferents sons de manera selectiva i ecològicament significativa. Dos investigadors del CRAG (Centre de Recerca en Genòmica Agrícola, per les seves sigles en anglès) van publicar en 2017 un estudi en el qual van demostrar que les plantes que eren tractades amb sons agradables eren més resistents a la sequera que les plantes que havien estat sotmeses a un entorn de silenci absolut.

Fins i tot, el Discovery Channel va fer un experiment en què comparava la reacció de diverses plantes a les paraules amables, als insults, a un repertori de Mozart, a cançons heavy metal i al silenci. Les que van créixer pitjor van ser les que no van rebre cap mena de so. Així que la playlist ideal per les plantes podria ser de qualsevol classe de gènere, el que queda demostrat és que agraeixen la interacció amb bona música.