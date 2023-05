11:20

El model d'acollida de temporers sense sostre entra, de nou, al debat de campanya a Lleida

Una campanya electoral més, i ja en són diverses, entra a debat entre els partits que aspiren a l'alcaldia de Lleida el model que s'ha d'implantar per acollir els temporers sense sostre que venen a treballar per la campanya de la fruita. L'equip de govern d'ERC, Junts i també el Comú fins al 2021, ha impulsat aquest mandat un projecte que preveu la construcció d'un equipament per a múltiples usos al barri de Pardinyes que ha de tenir, entre d'altres, aquesta funció d'alberg. El projecte no ha estat exempt de polèmica, sobretot entre una part dels veïns del barri i els grups a l'oposició, que el rebutgen i aposten per un model amb allotjaments dispersats per diferents punts de la ciutat.