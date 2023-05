Girona es torna a vestir de flors i primavera per rebre els milers de visitants que esperen sorprendre's dels muntatges a les escales de la catedral i altres escenaris florals preparats pel Girona, Temps de Flors. L'edició d'enguany espera assolir el "mateix èxit" que l'any passat i, per això, hi ha novetats: es podrà visitar per primera vegada l'antiga sala de ball Odeon.

El 2022, més de 350.000 persones van poder veure la recreació d'un mar fet d'hortènsies i plomalls a les escales de la catedral i un muntatge floral que simulava l'amor amb tulipes i altres flors de color rosa situades al soterrani de la catedral. Enguany, els curiosos que vulguin descobrir quins escenaris s'han preparat per a la 68a edició, podran recórrer el centre gironí del 13 al 21 de maig. La tradicional afluència massiva tampoc agrada a tothom i han aparegut adhesius en contra de la mostra.

00.55 min El Temps de Flors torna a omplir els carrers de Girona

La sequera també repercuteix Tot i que la pluja ha acabat fent acte de presència durant les primeres jornades, els efectes de la manca de pluges que pateix Catalunya des de fa temps també arriben al Temps de Flors. Els projectes utilitzaran plantes i flors que necessiten poca aigua i es farà ús de dipòsits d'aigua freàtica per regar. Segons ha explicat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, el festival "s'ha adaptat a la situació d'excepcionalitat amb l'episodi de sequera". Catalunya entrarà en fase d'emergència aquest setembre si no plou en els propers mesos La regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, ha explicat que un camió cisterna s'encarregarà de repartir aigua als 25 dipòsits que hi haurà repartits per la ciutat i des d'on s'agafarà aigua per regar els muntatges.

Els barris es vesteixen de 126 projectes Un total de 126 projectes florals estaran repartits per tota la ciutat, en 106 espais que es poden recórrer seguint tres itineraris diferents. La mostra arriba a 13 barris i es podrà entrar per primera vegada a l'antiga sala de ball Odeon. A més, es reobriran espais com el Museu d'Història de Girona o la Casa Lleó Avinay. A més, 35 establiments participaran en el festival amb la 19a edició del concurs d'aparadorisme i decoració d'interior. També enguany es presenta com a novetat promocions i menús especials a mans de representants de l'hostaleria i restauració. "Quan arriba la primavera tots pensem en Temps de Flors. La ciutat obre les portes a tot el món i això ens porta una reactivació econòmica important", ha dit l'alcaldessa.