Los duelos y quebrantos es un plato que viene escrito en las primeras líneas del Quijote elaborado a base de panceta, chorizo o chistorra y huevos. Es saciante, muy fácil de hacer y lleno de sabor. En Ahora o Nunca nos hemos trasladado hasta la tierra de Miguel de Cervantes para descubrir la auténtica receta y su historia.

Cuando no sepas qué cocinar, ¡hazte un huevo! Esta es siempre una opción perfecta cuando se te han acabado las ideas o no tienes tiempo para cocinar. Pasar un huevo por la sartén siempre es tarea fácil, además, le puedes añadir tus ingredientes favoritos para dar a tu receta todavía más sabor. Eso sí, no te olvides de leer los consejos y aspectos que debes tener en cuenta antes de comerlos.

Una vez lo tengas claro, pásate por el portal de cocina de RTVE y descubre las deliciosas recetas que tenemos con este básico de la cocina.

