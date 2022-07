Esta receta es de esas que nos gustan porque es sencilla y no requiere de mucho tiempo, ni esperas. Pero aún hay algo mejor, y es que resulta que la elaboración se trata de un “pan mágico” como le llaman los Torres: solo hay que mezclar ingredientes, amasar y listo. No hace falta fermentar. Se trata de un pan suave con un ligero toque a yogur y los aromas de las hierbas aromáticas. Se cocina rápido en la sartén, ¿algo mejor? No lo creemos.

A este pan el revuelto de huevos al baño María le sienta de miedo. Un desayuno en condiciones o un brunch de manual. A la hora que lo queráis comer lo decidís vosotros. Este es un plato saludable y super nutritivo.

19.06 min Receta de huevos revueltos al baño María

Ingredientes Preparación Para el revuelto:

4 huevos

50 g de jamón ibérico

6 ajos tiernos

100 g de seta de cardo

Para el pan de yogur:

200 g de harina común

270 g de yogur griego

7 g de levadura en polvo

5 g de sal

Unas hojas de romero

Unas hojas de tomillo Juntamos los ingredientes para hacer el pan en un bol (harina común, levadura en polvo, yogur griego, romero, tomillo y sal) y amasamos hasta obtener una masa homogénea. Cuando tengamos la masa, la reservamos fuera de la nevera (no porque tenga que fermentar sino por comodidad nuestra de la receta). A continuación, cortamos los ajos tiernos al bies y las setas en juliana y salteamos juntos en una sartén con un poco de aceite. Mientras, ponemos agua a hervir en una olla y cascamos los huevos en un bol, los batimos, los salpimentamos y les añadimos los ajos y las setas salteadas. Incorporamos esta mezcla en un recipiente apto para cocinar al baño María, encima de la olla con agua hirviendo, y vamos cocinando y removiendo hasta que los huevos cuajen. Recuperamos la masa y la estiramos en la encimera, lo troquelamos de manera circular con un aro o molde redondo, y lo marcamos por los dos lados en una sartén, con un poco de aceite, a fuego medio. Tapamos y dejamos cinco minutos por lado. Emplatamos: colocamos el pan que hemos marcado en la base; por encima, el revuelto y terminamos con unas lonchas de jamón ibérico coronando el plato.