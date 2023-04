¿Por qué huele más fuerte la orina al comer espárragos?

Da igual si son verdes, blancos o trigueros, tampoco importa su forma ni su tamaño, porque los espárragos son los fichajes más deseados del mercado primaveral verdulero. Este nutritivo alimento, con más de 7.000 años de historia, esconde muchas incógnitas, por ejemplo, ¿por qué huele la orina cuando los consumismos? Esto y más lo hemos resuelto en Ahora o Nunca, el programa presentado por Mónica López.

¿Por qué huele el pis cuando consumes espárragos?

Esta es, quizá, la mayor duda que nos surge tras ir al aseo después de consumir espárragos. La orina adquiere un olor más fuerte y diferente al habitual. ¿El motivo? Según la presentadora del magacín de La 1, es debido al ácido asparagúsico, un compuesto que nuestro metabolismo desecha y el cuerpo, a su vez, produce una sustancia de deshecho llamada metanotiol, compuesto orgánico que dota al pis de ese olor tan característico después de la ingesta de estas verduras.

Sin embargo, esto no le ocurre a todo aquel que los consume. Hay personas que por razones genéticas no producen esta sustancia u otros que no tienen capacidad de olerla.